Incendio in casa a Reggio Emilia: morti due bambini, salvi i genitori

Un incendio è scoppiato in un'abitazione a due piani di via Matteotti a Fabbrico, nella Bassa Reggiana. A perdere la vita sono due bambini, un maschio e una femmina, fratelli di 8 e 7 anni, di una famiglia di origine pakistana. Intossicati quelli che sarebbero i genitori, tratti in salvo dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico giunto anche con l'elisoccorso del 118 da Bologna. Sul posto i carabinieri della stazione per accertare la dinamica del rogo e fare chiarezza. L'ipotesi più probabile è l'esplosione di una bombola di gas.