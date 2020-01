Bambina cade dal balcone a Milano, è grave: la madre la aveva lasciata sola in casa

Una bambina di 5 anni è precipitata dal balcone dell'appartamento in cui abita, al secondo piano di una palazzina a Milano. La bimba al momento dell'incidente era sola in casa, in via Fra Riccardo Pampuri 12. È quanto emerge da una primissima ricostruzione fatta dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. Sembra - secondo quanto è stato riferito dalla Questura - che la madre 44enne avesse lasciato in casa la piccola a dormire, per andare a prendere un altro figlio nella scuola poco lontana dall'abitazione. La bambina è stata trasportata in codice rosso al Niguarda.

