Bimbo caduto da balcone, padre ragazzo-eroe: «Mio figlio è un vero angelo»

«Noi abbiamo un vero e proprio angelo in famiglia. Lo sappiamo da sempre e oggi ne abbiamo avuta un'ulteriore conferma». Lo ha detto Miguel Angel Vargas, il padre di Angel Micael Vargas Fernandez, il giovane originario dell'Argentina che stamattina nel lodigiano, a Casalmaiocco, ha salvato la vita a un bimbo che stava precipitando dal balcone di casa. «Io ho sempre cercato - aggiunge il genitore - di inculcargli valori cattolici. Siamo molto credenti. Mio figlio Angel ha anche frequentato da piccolo, in Argentina, una scuola cattolica gestita dalle suore. E arrivato in Italia, 12 anni fa, non ha mai dimenticato gli insegnamenti con alla base l'aiuto al prossimo. Se lo chiamano di notte amici o conoscenti che hanno bisogno di aiuto, lui si alza dal letto e va a aiutarli. È un figlio davvero speciale», conclude.

