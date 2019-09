Russia, precipita dal balcone del terzo piano: i vigili del fuoco non riescono a salvarlo

Un tragico incidente è avvenuto a Korsakov, nell’estremo oriente russo, dove un ragazzo di 25 anni -apparentemente ubriaco- è caduto dal terzo piano di un palazzo. E’ accaduto il 20 settembre 2019 alle ore 19.00. Nel video è possibile osservare l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno prontamente montato una scala per tentare di raggiungere il giovane che, nel frattempo, era sorretto da un uomo dall’altra parte del balcone. Le persone presenti urlavano al venticinquenne di tentare di risollevarsi, ma ciò non è avvenuto.

Il vigile del fuoco è salito sulla scala ed è riuscito a raggiungere il giovane sospeso. Ha poi tentato di farlo salire sulla scala, ma qualcosa è andato storto ed il giovane è precipitato nel vuoto. E’ stato poi portato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sarà compito della polizia stabilire come il giovane, proveniente dall’isola di Sachalin, sia finito sospeso nel vuoto al di là di un balcone.

Ultimo aggiornamento: 18:02

