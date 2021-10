Sabato 2 Ottobre 2021, 16:48 - Ultimo aggiornamento: 16:56

MADDALONI - Impressionante impatto notturno al passaggio a livello (km 225+366) prossimo al bivio ferroviario di Maddaloni (Caserta): una Fiat 500, intrappolata tra le sbarre in movimento e bloccata sui binari, è stata travolta e distrutta dal treno notte 793, partito da Torino Porta Nuova e diretto a Reggio Calabria. L'impatto è avvenuto alle 3.50 circa.

L’occupante della vettura non era bordo. Nessun ferito, ma gravissimi disagi per il trasbordo dei diretti a Salerno. Circolazione sospesa, tra Caserta e Cancello, e vigili del fuoco al lavoro ancora per estrarre il rottame dell’auto incastrato sotto le carrozze.

Seriamente e danneggiato il locomotore. Indaga la polizia ferroviaria per la ricostruzione del sinistro e delle ragioni dell’abbandono dell’auto guidata in piena notte da una donna che ha cercato di fare una manovra disperata sui binari rimanendo incastrata.