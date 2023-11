Atm sciopero venerdì 10 novembre, gli orari dello stop a Milano

Lunedì 6 Novembre 2023, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 08:06

L'organizzazione sindacale Al Cobas ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per venerdì 10 novembre, coinvolgendo i lavoratori del Gruppo Atm. L'azienda di trasporti milanese ha confermato l'agitazione, specificando che si svolgerà dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino alla fine del servizio, coinvolgendo il personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane. Le motivazioni dello sciopero comprendono la protesta contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM, e la richiesta di riinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale dati in appalto e/o subappalto.

Altre richieste includono l'opposizione al progetto 'Milano Next', con l'obiettivo di trasformare ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e affidare direttamente in house i servizi, nonché renderli gratuiti. Si chiede anche la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con l'uso della porta anteriore solo per salita e discesa dei passeggeri, e l'attenzione alla pulizia, igienizzazione e sanificazione dei veicoli e degli ambienti. Tra le richieste figurano anche la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti a atti aggressivi, l'accesso alle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali di assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale, e un aumento di €150 netti per tutti i lavoratori per compensare gli aumenti contrattuali considerati insufficienti. Altre tematiche aziendali riguardano indennità ferie, turni speciali e fornitura di vestiario.