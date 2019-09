Ascensore precipita per un guasto, ferite alle gambe tre donne

Paura in una palazzia a Riccione. Quattro donne, addette alle pulizie, sono rimaste ferite per un pericoloso guasto che ha fatto precipitare dell'ascensore. Le impiegate si trovavano all'interno dell'ascensore di una palazzina a due piani a Riccione, dove avevano appena terminato di lavorare, quando la cabina è caduta per alcuni metri a causa di un guasto, forse per un calo di tensione.

Tre delle donne sono rimaste ferite alle gambe in modo non grave grazie al sistema di frenata automatica che ha bloccato l' ascensore evitando il peggio. Sul posto sono intervenuti carabinieri e operatori del 118, con ambulanza e automedica. Sono in corso le indagini sull'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 15:36

