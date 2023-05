Elettrodomestici scontati per l'alluvione, assalto all’Unieuro: duemila persone al giorno, arriva la polizia

L'alluvione in Emilia Romagna, gli scontri, l'assalto e la polizia: lunghe file e transenne all’ingresso dell'Unieuro in via Punta di Ferro, nella provincia di Forlì-Cesena. È un vero proprio "assalto" quello che si ripete da giorni al punto vendita dell’Iper, dopo l’annuncio fatto dalla catena, presente su tutto il territorio nazionale, dello sconto del 50% fino al 28 maggio su tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi, venduti nei negozi delle zone alluvionate. Per contenere la massiccia presenza di clienti e gestire l’afflusso contingentato delle centinaia di persone in fila, l’entrata del negozio è stata transennata e, domenica mattina sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine per riportare l’ordine nella calca generale.

Alluvione Emilia Romagna, idrovore giganti da Slovacchia e Slovenia al posto delle auto di Formula 1 a Imola: «Asciugheremo Ravenna»

Sono circa 2 mila persone al giorno, ovvero sei volte il normale andamento giornaliero, che arrivano per comprare a prezzi scontati. Lunedì mattina alle 8 (il centro commerciale apre alle 9) erano oltre 200 le persone in fila davanti alle porte ancora chiuse.

Alluvione Emilia Romagna, il ciclone ha raffreddato di mezzo grado le acque del Mar Tirreno e del canale di Sicilia. Cosa significa

Lo sconto del 50% si applica a grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, televisori e climatizzatori. L’acquisto può essere effettuato in tutti i punti vendita delle zone colpite: Lugo, Faenza, Forlì Mega, Cesena, Punta di Ferro, Rimni, Misano Adriatico, Ravenna, Savignano e l’affiliato Maroni a Gambettola.