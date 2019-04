Allatta seduta al tavolino di un bar e viene coperta di insulti a Treviso

Coperta di improperi e insulti da una donna per aver allattato il figlio seduta al tavolo di in un bar. È accaduto in provincia di Treviso. Secondo quanto raccontato dai testimoni, la donna aveva un seno scoperto e non mostrava alcun attegguamento di ostentazione o che potesse andare contro il pudore. A difenderla dall'aggressione, come detto, è stata un'altra donna. Subito sono divampate le polemiche.

Roma, caos al pronto soccorso: il ministro invia i Nas al San Camillo

Ha domandato una donna sui social: «In un mondo in cui ci sono donne in reggiseno che ballano in prima serata, pubblicità di donne in atteggiamenti sexy e quant'altro, cartelli pubblicitari appesi sulle strade, come si può considerare una mamma che allatta in pubblico un gesto di cattivo gusto?». Alcuni si sono, invece, detti contrari e si è infiammato il dibattito.

Ultimo aggiornamento: 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA