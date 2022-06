Alessia De Nadai morta a 17 anni per un'encefalite virale, choc a Treviso

È una comunità in lutto quella di Pedavena che ieri, 29 giugno, ha appreso della morte della 17enne Alessia De Nadai. Una morte improvvisa che ha sconvolto la famiglia, mamma Annamaria Bof e papà Antonio. La giovane è deceduta a Treviso, lunedì, dopo un'encefalite fulminante. L'azienda sanitaria non ha proceduto ad autopsia diagnostica, perché sono arrivati gli esiti dei vari tamponi effettuati: non si tratta di encefalite da zecche (era un'ipotesi sul tavolo) ma dovuta ad una forma virale.