Alberto Scagni, uccise la sorella Alice: sequestrato e massacrato di botte da due detenuti in carcere. È grave in ospedale

Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio 2022 a Genova, è stato massacrato di botte da due detenuti maghrebini nella cella del carcere di Sanremo della sezione "detenuti protetti".

Alice Scagni uccisa a coltellate in strada, il fratello Alberto condannato a 24 anni e sei mesi: riconosciuta la seminfermità

Alberto Scagni picchiato in carcere

Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza e Scagni è stato salvato. I due detenuti maghrebini sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. Scagni, che era già stato picchiato in carcere a Genova Marassi, è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale ingauno in condizioni critiche.

Cosa è successo

I due detenuti maghrebini erano completamente ubriachi e hanno devastato la cella prima di essere fermati dalla Penitenziaria.

La prima volta all'origine del pestaggio avvenuto nel carcere di Genova Marassi, il detenuto che l'ha picchiato aveva trovato un ritaglio di giornale che riportava la condanna per l'omicidio della sorella. Secondo quanto appreso, nella colluttazione cui ha seguito l'arresto dei due un poliziotto ha riportato la frattura di due costole ed è stato refertato con 21 giorni di prognosi.

La sentenza

Scagni era stato condannato a 24 anni e sei mesi. Il pm Paola Crispo aveva chiesto la condanna all’ergastolo ritenendolo pienamente capace. La Corte d’assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, aveva invece accolto l’esito della perizia chiesta dal gip, firmata da Elvezio Pirfo, oltre che dagli avvocati del 43enne, che ne indicavano lo stato di semi-infermità mentale. I giudici avevano disposto la sua permanenza per almeno tre anni, dopo il carcere, in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Il delitto

Scagni, sui cui pendeva l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla parentela, uccise la sorella Alice il primo maggio 2022 dopo averla aspettata per ore sotto casa di lei. Da mesi litigava con i parenti perché chiedeva continuamente soldi. In poche settimane aveva speso il fondo pensione da 15mila euro che i genitori gli avevano messo a disposizione. Così aveva iniziato a perseguitare la nonna e i vicini di casa. Dopo l’omicidio i genitori hanno denunciato la dottoressa del centro di Salute mentale della Asl 3 e gli agenti della centrale operativa che, proprio quel primo maggio, ricevettero le telefonate, rimaste inascoltate, del padre del ragazzo. Nessuno infatti mandò una volante a controllare. La procura ha chiesto l’archiviazione per questo fascicolo ma i genitori, tramite l’avvocato Fabio Anselmo, si sono opposti e sarà fissata una udienza per la discussione. Elementi che gli stessi familiari avrebbero voluto entrassero anche in questo processo.