Agricoltura, Rondinelli (PD): «Al fianco degli apicoltori, via libera alla riforma europea contro la concorrenza sleale»

«Sono al fianco degli apicoltori che oggi si sono dati appuntamento a Piazza Sant'Apostoli a Roma per chiedere politiche adeguate a tutela della produzione nazionale di miele. Dobbiamo proteggere un patrimonio inestimabile di imprenditorialità, biodiversità e tradizioni made in Italy minacciato dalle importazioni dai paesi terzi e dalla crisi climatica». Lo afferma in una nota Daniela Rondinelli, eurodeputata PD e componente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Ue che ha lavorato alla revisione del pacchetto di Direttive sulla Colazione per migliorare gli obblighi relativi all'informazione dei consumatori e all'etichettatura del miele, confetture, succhi di frutta e latte disidratato, e su cui è stato raggiunto l'accordo tra il Consiglio Ue e il Parlamento.

«Il confronto con i territori e le piccole realtà dei nostri territori è fondamentale per lavorare bene in Europa.

«Tra il 2021 e il 2022, le importazioni estere di miele sono cresciute del 18 per cento. Dal momento che l'UE non può chiudersi ai paesi terzi, è cruciale difendere la qualità del miele, sostenendo le filiere corte, contrastando frodi e contraffazioni tramite controlli alle frontiere capillari e adeguati, informando in modo trasparente i consumatori, ma soprattutto, siglando accordi commerciali vantaggiosi per il made in Italy e il mercato europeo che prevedano il rispetto reciproco degli standard sulla sicurezza alimentare e l'ambiente», spiega la parlamentare. «Proseguiamo nella direzione di rimettere al centro la qualità e l'eccellenza dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostenendo la sostenibilità e la concorrenza leale del mercato europeo da cui dipende il futuro dei produttori di miele. Al governo Meloni chiediamo di non perdere tempo e di applicare la normativa europea nel più breve tempo possibile dalla data dell'entrata in vigore, astenendosi dal puntare il dito contro all'UE e invece agendo concretamente nell'interesse dei cittadini che con passione e visione producono il miele in modo sano e leale», conclude Rondinelli.