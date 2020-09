Si addormenta al volante alle 7.30 di mattina e l'auto travolge un ragazzo sul marciapiede. Choc in piazza

Un colpo di sonno, poi il disastro. Un ragazzo è stato centrato in pieno dall’auto fuori controllo, piombata sul marciapiede alle 7.30 di mattina. Come un caterpillar ha sradicato un distributore di sigarette e mandato in frantumi le fioriere all'imbocco di piazza del Santuario, all'altezza della gelateria Morelli, a Numana (Ancona).



Tragedia sfiorata

E’ un miracolo che il giovane falciato dal monovolume, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto spegnere 27 candeline, non si sia ferito gravemente. Alla guida dell'auto una ragazza di 24 anni, negativa all'alcoltest.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA