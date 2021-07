Milano, paziente accoltella chirurgo del Policlinico di San Donato: gli aveva negato una visita

Lunedì 12 Luglio 2021, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 17:09

Ha ferito con un coltello da cucina un chirurgo di 65 anni, che non gli aveva concesso una visita perché senza prenotazione. È successo al Policlinico di San Donato Milanese, in provincia di Milano, dove nu paziente di 75 anni è andato in escandescenze in uno dei corridoi dell'ambulatorio. Ed è stato poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

ùL'episodio è avvenuto intorno alle 13.40, quando il paziente, in preda a un raptus, ha colpito il medico che gli aveva negato la visita vascolare perché sprovvisto di prenotazione. Così ha affondato la lama di 20 centimetri nella coscia del chirurgo, lesionandogli l'arteria femorale. Il 75enne ha precedenti per minaccia e ingiuria.

Il medico è stato subito portato immediatamente in sala operatoria in codice rosso, e sarebbe in condizioni serie ma non in pericolo di vita. È stato salvato da un collega che ha evitato la morte per dissanguamento.