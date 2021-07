Accoltella l'amico durante una cena e fugge nei boschi: sarà processato a settembre

Domenica 11 Luglio 2021, 08:43

Con l'accusa di tentato omicidio il 49enne Cesare Felli, di Celano, verrà processato, l'8 settembre, dai giudici Tribunale di Avezzano in composizione collegiale, per aver colpito con un coltello ai polmoni G.L., 46 anni, alla presenza di una donna, durante una cena tra amici in un abitazione sita in territorio di Aielli.

Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, su richiesta del Pm , Ugo Timpano. I fatti sono avvenuti il 30 marzo scorso in una casa isolata in località Sardellino e qui, durante una cena, l'uomo ha sferrato una coltellata alla vittima raggiungendolo al torace e causandogli la perforazione del polmone. L'accoltellatore poi si è dato alla fuga, lasciando il ferito a terra in gravissime condizioni. Per quattro giorni è rimasto nascosto tra le montagne di Celano per non farsi arrestare, presentandosi spontaneamente alla caserma di Celano. Non si conoscono i motivi della violenza aggressione: una discussione degenerata anche a causa dei fumi dell'alcol, ma non si esclude la gelosia per la donna.