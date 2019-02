Abusi su tre bambini, arrestato un educatore parrocchiale

Un pensionato di sessantasette anni, che frequentava come educatore una parrocchia nella zona nord di Milano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver abusato nella sua abitazione di tre bambini cinesi, di 10, 11 e 12 anni, che frequentavano la stessa parrocchia.FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’L’ordinanza di custodia in carcere è stata emessa dal gip di Milano Guido Salvini, a seguito delle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Michela Bordieri, condotte dagli agenti del commissariato Comasina. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo, pensionato e in passato operaio, frequentava da tempo una parrocchia alla periferia nord di Milano dove svolgeva una sorta di attività di educatore «per passione», occupandosi in particolari di bambini della comunità cinese molto presente in quella zona. In particolare, nell’ultimo periodo tre famiglie in difficoltà gli avevano affidato i loro bambini e lui si occupava anche di portarli a scuola e di andarli a riprendere. Già lo scorso dicembre, però, la stessa comunità cinese, anche a seguito di alcuni riunioni di quartiere, aveva iniziato a segnalare comportamenti anomali dell’uomo ed erano scattati i primi accertamenti su di lui.LEGGI ANCHE: Vittime italiane della pedofilia scrivono alla Cei, ma non ricevono risposta MICROCAMEREGli investigatori hanno iniziato a fare degli appostamenti e si sono accorti che alcuni bambini uscivano dalla sua casa la mattina, dove avevano passato la notte. Inoltre, un insegnante avrebbe riferito un racconto che le aveva fatto uno dei bambini. A quel punto, sono state installate delle microcamere nella sua abitazione che hanno permesso di documentare le molestie e gli abusi e due giorni fa è scattato l’arresto, poco prima che l’uomo si recasse a prendere i bambini a scuola. I piccoli sono stati portati in una comunità protetta. Gli investigatori nell’ambito dell’indagine ‘vox populi, vox deì stanno anche facendo accertamenti per verificare se l’uomo, che avrebbe giustificato le sue condotte come «affetto» per i bambini, in passato possa aver abusato anche di altri minori. Il pensionato è stato interrogato oggi dal gip, alla presenza anche del pm.