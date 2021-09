Welfare, che impresa! Intesa Sanpaolo premia l’impatto sociale e territoriale

Venerdì 17 Settembre 2021, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Museo Diffuso dei 5 sensi, Humus Job, Appenninol’Hub e LinkAbili sono i vincitori di Welfare, che Impresa!, il programma di capacity building per progetti di welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, giunto alla sua quinta edizione

Intesa Sanpaolo è da quest’anno tra i promotori di Welfare Che Impresa!, in continuità con il ruolo ricoperto sinora da UBI Banca, confermando l’attenzione del Gruppo per le nuove forme di economia di impatto e per le più promettenti realtà imprenditoriali che le sviluppano.

Welfare, che impresa! è promosso da Fondazione Italiana Accenture insieme a Intesa Sanpaolo, Fondazione Snam, Fondazione Bracco, Fondazione con il Sud, Fondazione Peppino Vismara e si avvale del contributo scientifico di AICCON e di Tiresia-Politecnico Milano e Impacton, e da questa edizione anche da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore. Gli incubatori PoliHub, SocialFare, Campania NewSteel, Hubble-Acceleration Program, a|cube e G- Factor anche quest’anno offriranno mentorship ai vincitori.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella suggestiva cornice dell’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, la sede direzionale della Banca realizzata da Renzo Piano all’insegna dell’innovazione architettonica e della sostenibilità ambientale, dove al 31° piano ha inoltre sede Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo dedicata all’innovazione – attiva in ambiti quali lo sviluppo di startup innovative ad alto potenziale, l’economia circolare e la ricerca applicata in neuroscienze e intelligenza artificiale.

Quest’anno sono state 595 le candidature arrivate da tutta Italia di cui 185 ammissibili alla prima fase di selezione. Di queste, il 70% proviene dalle regioni del Nord e Centro Italia e il 30% dalle regioni del Sud Italia.

In questa quinta edizione sono stati premiati i progetti che meglio hanno risposto agli obiettivi del bando, quali la generazione di impatto sociale, la creazione di occupazione, in particolare per le categorie svantaggiate e lo sviluppo di forti reti territoriali.

Il premio di 40.000 Euro è stato assegnato a Museo Diffuso dei 5 sensi, mentre Humus Job, Appenninol’Hub e LinkAbili riceveranno un premio di 20.000 Euro ciascuno.

Tutti i vincitori potranno inoltre accedere ad un percorso di mentorship individuale e personalizzato e a un finanziamento a condizioni agevolate erogato da Intesa Sanpaolo fino a € 50.000 (*) e un conto corrente a condizioni agevolate per 36 mesi.

In questa edizione 2021 sono stati assegnati 5 premi speciali: due percorsi di mentorship verranno attivati rispettivamente per Molise WOW e NAtworking, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture è stata offerta a Willeasy, l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton è stato assegnato a HumusJob e infine per Molise WOW ci sarà la possibilità di partecipare all’Open Camp 2021.

PROGETTI VINCITORI

Museo Diffuso dei 5 sensi: è un processo di innovazione territoriale fondato su comunità e identità, la cui finalità è il benessere economico, sociale, ambientale e culturale della comunità che abita il territorio. A Sciacca – un laboratorio sociale da 42mila abitanti, considerato unico in Italia per dimensioni e impatto – è stato attivato un turismo esperienziale ed emozionale grazie ad una comunità finalmente connessa. La governance è affidata ad una “Cooperativa di Comunità” che opera con l’efficienza e il metodo propri del mondo aziendale e i valori di una grande famiglia, la comunità.

Humus Job: è una startup innovativa a vocazione sociale che contrasta l’illegalità e il caporalato in agricoltura attraverso la creazione di un network nazionale di aziende agricole etiche. Humus Job offre: lo sharing di risorse e di manodopera; una piattaforma di matching; il Marchio “100% Etico”; la formazione per i lavoratori. Humus Job ha un’equipe esperta nell’attivazione e nel management dei Contratti di Rete in agricoltura, negli inserimenti lavorativi di persone migranti e nella facilitazione e formazione di gruppi.

Appenninol’Hub: è il primo incubatore specializzato nello sviluppo di impresa nelle aree interne del Paese. Attraverso percorsi di accompagnamento personalizzati Appenninol’Hub offre incontri partecipati di ispirazione con le comunità per valorizzare le risorse territoriali e cogliere opportunità, propone percorsi strutturati di incubazione e accelerazione, accompagnando abitanti e attori territoriali dall’ideazione alla costituzione e sviluppo di imprese generatrici di impatto che contrastano lo spopolamento di queste aree e creano opportunità di lavoro per gli abitanti stessi.

LinkAbili: è la piattaforma digitale di sostegno alla disabilità, un aggregatore di servizi, con un ruolo di orientamento e sostegno per caregiver. Sulla piattaforma chi cerca sostegno trova professionisti ed enti verificati sul territorio, grazie a un matching avanzato e personalizzabile tra servizi e bisogni specifici. LinkAbili offre servizi di digitalizzazione dei servizi sociali a enti locali e terzo settore.

PREMI SPECIALI

MOLISE WOW è una realtà innovativa nata dal desiderio di tornare in Molise per valorizzarlo grazie a progetti di recupero di dimore storiche abbandonate e tour esperienziali in borghi a rischio di spopolamento. Attraverso un approccio basato sullo storytelling e l’uso della tecnologia Molise WOW promuove un turismo sostenibile incentrato sulle persone e la loro ricerca di senso.

NATworking è la prima rete di spazi dedicati al lavoro e allo studio in ambienti completamente immersi nella natura, per stimolare la creatività e ritrovare la concentrazione lontani dal caos e dall’inquinamento delle città. Il progetto offre occasioni per migliorare la qualità dell’ambiente lavorativo e del benessere psico-fisico, prevenendo le sintomatologie da stress-lavoro-correlate: tramite una piattaforma sarà possibile accedere alla prenotazione di postazioni di lavoro/studio e di servizi ed esperienze diffuse sul territorio, alla scoperta del patrimonio paesaggistico e architettonico, vivendo a contatto con le comunità locali e dando valore al proprio tempo libero.

Willeasy è una startup innovativa a vocazione sociale che sta sviluppando il primo ecosistema digitale dedicato all’accessibilità, la sua piattaforma permette alle persone con esigenze specifiche (dovute a disabilità, età avanzata, allergie/intolleranze alimentari, viaggiatori con animali etc.) di trovare gli eventi e le strutture attrezzate per le loro necessità, come ristoranti, hotel e musei.

