Vertus acquisisce GEDI e potenzia lo sviluppo HR

Vertus acquisisce il 100% di GEDI-Gruppo Esperti d’Impresa. Nasce un gruppo da oltre 50 professionisti e più di € 3,5 milioni di giro d’affari

Nei giorni scorsi si è finalizzata l’acquisizione da parte di Vertus del 100% di GEDI – Gruppo Esperti d’Impresa, azienda storica di Torino operante da oltre 30 anni nel settore della consulenza operativa, HR / temporary management e reskilling.

Con questa operazione Vertus, da oltre 10 anni leader nel settore della consulenza per la reindustrializzazione, la finanza agevolata e i servizi alle risorse umane, punta ad allargare sempre più il proprio campo d’azione proponendosi come partner unico di tutte quelle realtà produttive che hanno bisogno di un approccio multidisciplinare per affrontare delicati passaggi di svolta della propria vita aziendale. Le crescenti necessità di flessibilità organizzativa imposte dai nuovi modelli lavorativi, accelerati anche dagli effetti della pandemia, impongono alle organizzazioni di sapersi adattare sempre più rapidamente, facendo leva anche su attività di formazione e reskilling.

Da quest’operazione nasce un gruppo che potrà contare sulle professionalità di più di 50 professionisti, con alle spalle importanti esperienze in progetti di reindustrializzazione e di riqualificazione delle risorse umane, e con un giro d’affari che supera i 3,5 milioni.

“Si tratta di un’acquisizione importante per noi – ha dichiarato Alessandro Ielo, CEO di Vertus – e rappresenta un nuovo tassello del percorso di sviluppo e diversificazione della nostra presenza nel settore HR, già avviato un paio di anni fa con l’assorbimento di professionalità di Right Management (Gruppo Manpower). GEDI, con oltre 2milioni di fatturato e una quarantina tra dipendenti e collaboratori, vanta un posizionamento unico nel settore automotive, un settore a cui guardiamo con grande interesse anche per le opportunità connesse ai futuri processi di riconversione legati alla mobilità sostenibile”.

“Il nostro management appoggia pienamente l’operazione, considerandola un’opportunità unica per creare sinergie importanti per la crescita di entrambe le realtà e creare valore per i nostri clienti, partner e lavoratori– commenta la direzione di GEDI – L’esperienza nella consulenza di GEDI, sin dalla sua origine, orientata a non disperdere le conoscenze e il knowhow, costituisce inoltre un volano importante per gli ambiziosi obiettivi di Vertus”.

Fondata nel 2008 da Alessandro Ielo, Vertus è una società di consulenza che ha come missione l’essere “a fianco delle persone e delle imprese per sostenere e creare valore nei processi di cambiamento”. Originariamente specializzata in interventi di ristrutturazione complessa, ossia in progetti di reindustrializzazione, nel tempo ha allargato la propria attività ad altri ambiti complementari, in particolare ai servizi nel settore delle risorse umane e nella finanza agevolata.

