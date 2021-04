Up Day, per EcoVadis è platino per sostenibilità nelle relazioni

Up Day medaglia platino di EcoVadis per l’impegno nel campo della Responsabilità Sociale d’Impresa con un risultato del 73%

Up Day è stata recentemente insignita del più alto grado di riconoscimento in ambito sostenibilità aziendale da EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating in questo settore che certifica oltre 75.000 aziende in più di 160 paesi nel mondo.

Sostenibilità intesa non solo nel perimetro della conformità normativa ma per il modo in cui le aziende gestiscono il loro impatto economico, sociale e ambientale, oltre alle relazioni con gli stakeholder (ad es. dipendenti, partner commerciali, governi). Up Day ha ottenuto per l’anno 2020 la medaglia platino di EcoVadis per i risultati ottenuti nel campo della Responsabilità sociale d’impresa (RSI) con uno score del 73%. Il modello di valutazione di EcoVadis, che si basa su standard di sostenibilità riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000, consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance dell’azienda in relazione a 4 macro-ambiti: ambiente, lavoro e diritti umani, etica, acquisti sostenibili.

Up Day, che ha tra i suoi asset fondanti proprio la responsabilità sociale e l’economia solidale, è sempre più orientata verso lo sviluppo e l’implementazione di pratiche sostenibili finalizzate a creare valore, riducendo gli impatti sull’ambiente e aumentando al tempo stesso il focus sul tessuto sociale, con l’obiettivo ultimo di migliorare ulteriormente il suo posizionamento sul mercato e la proposition verso i clienti, attuali e prospect. Ne sono un esempio tutte le iniziative di CSR e di sostegno alla società lanciate dall’azienda nel corso del 2020 che oggi, nel delicato momento di crisi sanitaria che stiamo vivendo, acquistano più che mai importanza.

“Ottenere un riconoscimento di tale caratura ci riempie di orgoglio e sottolinea il nostro costante impegno nel voler intraprendere azioni responsabili, integrando aspetti sociali, etici e sostenibili nelle attività aziendali. Le nostre strategie e il DNA aziendale ereditato dalla nostra casa madre francese, Gruppo emblema dell’economia sociale e solidale, ci portano ad avere un’attenzione continua all’impatto delle nostre attività sul territorio, sugli individui – che siano dipendenti, cittadini o partner – e sull’ambiente.” dichiara Marc Buisson, Presidente e Amministratore Delegato di Up Day.

