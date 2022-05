Edenred Italia. La nuova direzione Merchant di Agnieska Piszczek allarga la rete

Agnieszka Piszczek è il nuovo Direttore Merchant di Edenred Italia. La manager si occuperà di gestire il network di partner affiliati per rendere la rete di accettazione sempre più estesa e adatta alle nuove esigenze delle persone

Edenred Italia ha nominato Agnieszka Piszczek nuovo Direttore Merchant. La manager, che risponderà alla direzione generale, guiderà la strategia commerciale e gestirà il network di partner convenzionati per renderlo sempre più ampio e diversificato. L’obiettivo è rendere l’esperienza di utilizzo delle soluzioni Edenred sempre più semplice e flessibile, in linea con le nuove esigenze delle persone.

Agnieszka Piszczek si occuperà di un network composto da oltre 150.000 esercizi commerciali convenzionati: retail, food e non food, sia fisici che online. Una rete di partner diffusa su tutto il territorio nazionale che garantisce ampia spendibilità alle 80.000 aziende clienti e ai 2 milioni di persone che ogni giorno utilizzano gli strumenti Edenred per la pausa pranzo e per una migliore conciliazione vita-lavoro (spesa, shopping, mobilità, salute, istruzione e tempo libero). Il network di Edenred è un ecosistema che copre tutte le necessità quotidiane e contribuisce a migliorare la vita delle persone, oltre a rappresentare un fattore di sviluppo economico.

“Sono molto orgogliosa di entrare a far parte del gruppo Edenred che da sempre mette al centro della strategia aziendale le esigenze delle persone – dichiara Agnieszka Piszczek, Direttore Merchant di Edenred Italia – L’obiettivo è continuare ad ampliare la rete di accettazione delle nostre soluzioni rispondendo ai nuovi bisogni dei beneficiari Edenred: dalla pausa pranzo, al welfare aziendale per un migliore work-life balance. Ci impegniamo quotidianamente per offrire ai merchant, alla GDO ed a tutti i nostri partner, strumenti e soluzioni ad alto valore aggiunto, per incrementare i consumi e generare traffico negli store fisici e online. L’obiettivo di Edenred è offrire soluzioni in linea con i nuovi bisogni. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da una forte spinta digitale e, come leader digitali nel mercato, abbiamo lavorato per rendere le nostre soluzioni fruibili ovunque e in ogni momento. Tra le nuove partnership – conclude Piszczek – sono felice di citare Cortilia, un e-commerce innovativo che permetterà, utilizzando il Ticket Restaurant digitale, di ordinare online la spesa e riceverla direttamente a casa o sul luogo di lavoro”.

