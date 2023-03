ZeroFoodWaste: Edenred Italia vuole salvare dallo spreco oltre 3.000 kg di cibo

#ZeroFoodWaste: Edenred Italia lancia l’iniziativa sostenibile contro lo spreco alimentare con Rossopomodoro e GUD. In tutti gli store milanesi dei due brand della ristorazione italiana sono state distribuite le food bag per portare a casa il cibo non consumato, contribuendo così a ridurre rifiuti ed emissioni di CO2

Edenred Italia ha lanciato il progetto #ZeroFoodWaste, iniziativa finalizzata alla lotta allo spreco alimentare ideata con la collaborazione delle note insegne food Rossopomodoro e GUD, che fanno parte del circuito di partner in cui può essere utilizzato il Ticket Restaurant®.

In tutti gli store milanesi dei due brand sono state distribuite le food bag dedicate all’iniziativa che consentono a tutti i clienti di portare a casa il cibo non consumato: un semplice gesto in grado di offrire un importante contributo nella lotta allo spreco e nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Spreco alimentare e trattamento dei rifiuti alimentari, secondo la FAO, producono infatti una quantità di anidride carbonica che corrisponde all’8% del totale dei gas serra prodotti dall’uomo, cui si aggiunge il consumo di risorse naturali connesse alla produzione di alimenti.

Il progetto #ZeroFoodWaste coinvolgerà 300.000 persone e punterà a salvare dallo spreco oltre 3.000 kg di cibo, portando ad una riduzione delle emissioni di CO2.

“Gli obiettivi di sostenibilità sono parte integrante della nostra strategia aziendale e, tra questi, quello riguardante la lotta allo spreco alimentare lo sentiamo particolarmente vicino alla nostra attività – dichiara Agnieszka Piszczek, Direttore merchant di Edenred Italia – Collaboriamo da sempre con tutti i nostri partner della ristorazione per sviluppare iniziative volte alla diffusione di una cultura della sostenibilità. Siamo molto contenti di aver trovato ampia disponibilità ed entusiasmo in due aziende importanti come Rossopomodoro e GUD, per il lancio di un progetto come #ZeroFoodWaste, che mi auguro possa rappresentare un esempio e uno stimolo per promuovere attività simili che coinvolgano tutto il settore”.

“Partecipiamo a questa iniziativa con piacere perché ci dà la possibilità di offrire ai nostri clienti un servizio in più, e inoltre, con un’attenzione all’etica ambientale, un tema che va di pari passo con la nostra continua attenzione alla qualità, alla selezione delle migliori eccellenze italiane, alle produzioni artigianali del nostro territorio – dichiara Nicola Saraceno, Amministratore Delegato Sebeto Spa – Pensiamo alle famiglie: una grande fetta della nostra clientela abituale, soprattutto quelle con i bambini, alle quali un’iniziativa di questo tipo può risultare sicuramente utile e anche simpatica.”

