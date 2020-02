Morto il ciclista diciottenne investito: era il pronipote di Romano Prodi

Si chiamavail 18enne morto oggi all'ospedale Maggiore di Bologna, per le gravi ferite riportate in un incidente in bici avvenuto ieri fra via di Barbiano e via degli Scalini, nella prima zona collinare della città.Frequentava la quinta al liceo scientifico Fermi, ma in questi giorni era a casa, per la chiusura delle scuole. Maggiore di sei fratelli, abitava con la famiglia in via Siepelunga dove era un assiduo frequentatore della parrocchia di Sant'Anna, oltre a fare parte dell'Azione Cattolica. «Un ragazzo gioioso e al tempo steso mite, che sapeva stare con tutti» lo descrive don Mario Fini, parroco della chiesa. Il nonno di Matteo è il Vittorio Prodi, fratello di Romano e già presidente della Provincia di Bologna (dal '95 al 2004) e deputato del Parlamento europeo con l'Ulivo. A quanto si apprende, la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi del ragazzo.