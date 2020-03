(Teleborsa) - La Banca Centrale europea chiede alle banche di non pagare dividendi agli azionisti "almeno fino all'ottobre del 2020", di astenersi da buy-back di azioni, mentre "si attende - recita un comunicato - che continuino a assicurare finanziamenti a famiglie, piccole imprese e società".



Una richiesta che era stata anticipata dalle dichiarazioni di una Portavoce della BCE.



"Le banche dovrebbero essere prudenti nel decidere in merito ai dividendi e avere una visione lungimirante dei rischi per evitare una situazione in cui possano sorgere esigenze di capitale", aveva dichiarato.



