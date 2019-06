«Giulia de Lellis e Andrea Iannone la nuova coppia dell'estate». È lei la nuova fiamma dell'ex fidanzato di Belen? «Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante». Dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano de Martino e la fine del rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, un nuovo gossip scuote la cronache della stagione in arrivo.

Secondo “Spy”, che promette di svelare tutti i dettagli della nuova storia d'amore, il pilota avrebbe chiesto il numero di telefono della De Lellis. Sarà stata lei la protagonista dello scatto pubblicato dal pilota su Instagram? Iannone infatti aveva pubblicato una stories notturna in cui riposava sul letto a fianco di una donna misteriosa. Nel primo scatto si vedevano i suoi capelli, mentre nel secondo la sua schiena. L’identità della misteriosa ragazza è ancora segreta, ma vista l’esposizione social probabilmente presto ne sapremo di più.



