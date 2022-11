Frosinone, Teo Teocoli inaugura la stagione teatrale: lo spettacolo venerdì 18 novembre

Partirà venerdì 18 novembre, con lo spettacolo «Tutto Teo» di Teo Teocoli, alle 21, la stagione teatrale 2022-2023, nata dalla collaborazione tra il Comune di Frosinone e Atcl (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC - Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate. Durante lo show Teo Teocoli, accompagnato dalla band Doctorbeat, ripercorrerà tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera tra cabaret e musica, dando vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dai protagonisti di «Mai Dire Gol», come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare a Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita in compagnia di tanti incredibili personaggi, per una serata di puro divertimento.