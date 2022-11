Mercoledì 16 Novembre 2022, 07:00

Metti l'amore per la città nella quale è tornata a lavorare. Quello per le materie prime rigorosamente di qualità e italiane. E metti la collaborazione con uno dei più famosi riferimenti nella calligrafia moderna per fare del campanile simbolo di Frosinone una scatola a tiratura limitata che girerà in tutto il mondo.

Sarà anche un panettone tradizionale quello che sfornerà Roberta Pezzella, ma vuole essere anzitutto un messaggio d'amore per il capoluogo: «Ho aperto il panificio, qui ci sono le mie radici, l'arte mi ha sempre affascinato tanto che ho frequentato proprio a Frosinone l'istituto d'arte, ho deciso allora di dare visibilità al simbolo della città. I panettoni saranno consegnati nella scatola realizzata da Luca Barcellona, un nome che è una garanzia assoluta nel suo settore».

L'intento di Barcellona è quello di: «Far convivere la manualità di un'arte antica come la scrittura con i linguaggi e gli strumenti dell'era digitale e dell'arte urbana». C'è stato anche un set fotografico in centro nei giorni scorsi, mentre nel forno Pezz de pane si lavora senza sosta per realizzare i panettoni con materie prime selezionate tra la filiera locale e alcuni produttori nazionali. Per esempio l' uva passa zibibbo è quella biologica Pantelleria di Salvatore Ferrandes. Non cerco notorietà - spiega Roberta Pezzella - ma ci tengo a mandare un messaggio preciso che è quello di valorizzare il lavoro dei produttori e degli artigiani italiani».

Saranno 1000 i panettoni con la scatola del campanile, le prenotazioni sono aperte sul sito del forno, alcuni li spedirà lei ad amici che sono in giro per il pianeta e si dedicano con la stessa passione all'arte del pane e della pasticceria.

Si parte dal lievito madre, si aspetta un giorno, poi si fa l'impasto e si lascia riposare per dodici ore, quindi si attendono i tre volumi e si impasta di nuovo, tocca alla pre forma, passano altre 10 ore e finalmente si inforna. Poi il panettone con il campanile - una scatola da collezione - inizierà a diventare ambasciatore di Frosinone e delle sue bontà.