Uno scontro fra un camion ed un'automobile ed una tragedia sfiorata in meno di 24 ore. È il bilancio che arriva dalla tangenziale Schito Colle D'Arte a Sora, l'importante arteria che attraversa la città volsca e che mette in collegamento la superstrada Sora - Ferentino con quella per Cassino ed Avezzano. Il tratto stradale è ridotto ad un colabrodo e le pessime condizioni del manto stradale sono una delle cause dei numerosi sinistri che si verificano con una certa frequenza. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto in prossimità della rotatoria cosiddetta di Marco Polo nel pomeriggio di giovedì. Sul posto si sono portati subito i sanitari del 118 a bordo di una ambulanza per prestare i primi soccorsi ed i carabinieri della locale Compagnia per rilievi ed accertamenti. Lungo l'arteria si è formata una lunga fila di veicoli di oltre un chilometro ed il traffico è stato rallentato. Fortunatamente il conducente del veicolo non ha riportato ferite serie ma è l'ennesimo episodio che si verifica sempre nello stesso tratto in questo caso, probabilmente, per il mancato rispetto della segnaletica orizzontale. Alle prime ore di ieri, invece, tragedia sfiorata nel rettilineo che precede la medesima rotatoria dove un tir ha perso un grosso cuneo fermaruote in acciaio. L'oggetto è ruzzolato sull'asfalto ma fortunatamente il veicolo che precedeva, un pick-up, si trovava ad una distanza di sicurezza e viaggiava a velocità bassa ed è riuscito a schivarlo. Nell'altra carreggiata, invece, non c'era nessuno. L'automobilista ha avuto la prontezza di sterzare e contemporaneamente ha cercato di raggiungere il camionista. Dopo averlo fatto fermare l'uomo è potuto tornare indietro per recuperare il cuneo scusandosi per l'accaduto.



IL MANTO STRADALE

In quel tratto sull'asfalto sono presenti diversi buchi, anche molto profondi ed estesi. Tante volte gli automobilisti hanno segnalato la presenza di quei crateri spiegando come se vi si finisca dentro a velocità sostenuta possono esserci serie conseguenze per la stabilità del mezzo. Senza considerare i danni che spesso provocano agli pneumatici o alla parte sottostante del veicolo. Numerosi tratti della tangenziale versano in condizioni pietose. Via di villa Carrara è, forse, quella che presenta il maggior numero di criticità. C'è chi preferisce bypassare ed effettuare strade interne pur di non transitare lungo la via dove gli autoarticolati sono costretti a rallentare ed a procedere a passo d'uomo, intasando in questo modo il traffico nelle ore di punta. Quando le precipitazioni sono abbondanti, poi, le buche si riempiono d'acqua e diventano delle vere e proprie insidie. Senza considerare il fenomeno dell'acqua planning di cui sono al corrente i residenti ma che invece ignorano i tanti automobilisti di passaggio. Questo pericoloso fenomeno si verifica sia nel tratto iniziale (sul lato di Broccostella) che nei pressi di un'auto concessionaria, pochi chilometri più avanti.

Roberta Pugliesi

