Giovedì 24 Febbraio 2022, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio, 09:21

Prima accusa un malore e poi finisce sotto il trattore che stava manovrando per arare il terreno di sua proprietà. È morto così, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri e degli ispettori del servizio prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl, Arcangelo Del Monte, 74 anni, pensionato di Ferentino, ex cancelliere del Tribunale di Frosinone ed ex giudice tributario. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio in località di Madonna degli Angeli in un appezzamento agricolo di sua proprietà. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 74enne ferentinate avrebbe accusato un malore mentre era seduto sul trattore. Cadendo è finito sotto il mezzo agricolo.

I parenti non vedendolo tornare per l’ora si pranzo hanno provato a contattarlo telefonicamente senza riuscirci. Di conseguenza si sono messi in contatto con alcuni vicini, i quali arrivati nel terreno dell’uomo lo hanno trovato sotto al mezzo. Immediato l’allarme ai soccorritori. Sul posto i carabinieri, gli ispettori della Asl e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Frosinone dove probabilmente nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia. Si indaga per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Subito la notizia ha fatto il giro di Ferentino e di tutta la Ciociaria dove Arcangelo Del Monte, per aver lavorato come cancelliere e membro della commissione tributaria al Tribunale di Frosinone, era molto conosciuto. Un pensionato con la passione della campagna. Qualche anno fa Del Monte aveva perso il fratello morto per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone.