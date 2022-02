Lutto nel foro di Cassino: è venuto a mancare Carlo Turchetta decano degli avvocati

Si è spento nella sua abitazione di Pontecorvo l'avvocato Carlo Turchetta, decano dell'ordine forense di Cassino. Una vita dedicata al diritto, allo studio e all'approfondimento. Carlo Turchetta si era iscritto all'ordine degli avvocati di Cassino il 29 marzo 1957, nel 1976 era entrato a far parte dell'albo dei cassazionisti. Nel 2017 era stato premiato come Toga d'oro per i sessant'anni di attività.

Punto di riferimento per diverse generazioni di avvocati, alla sua famiglia sono giunte le condoglianze dell'ordine forense. "Il foro di Cassino perde un maestro del diritto, un grande professionista, punto di riferimento per intera generazioni.Siamo vicini al collega Attilio e a tutta la famiglia", sono state le parole del presidente Gianluca Giannichedda.