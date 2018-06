di Marina Mingarelli

Un altro furto la scorsa notte nel capoluogo ciociaro. Questa a volta ad essere preso di mira dai soliti ignoti la sala "Bingo" ubicata lungo la Casilina in territorio di Frosinone. I colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 3.00 quando quattro malviventi incappucciati hanno fatto irruzione nel locale sfondando la porta di entrata con una vettura . Una volta dentro i banditi hanno asportato il bancomat della società "Euronet". Arraffata la refurtiva si sarebbero allontanati a gran velocità a bordo della stessa vettura utilizzata per il colpo. Il bottino si aggira intorno ai 24 mila euro. Tanto il denaro contenuto all'interno del bancomat. Sul posto i carabinieri del comando provinciale che hanno provveduto ad avviare le prime indagini. L'azione criminosa dei banditi è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I malviventi a volto travisato per non essere riconoscibili avrebbero indossato delle tute informi. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda che negli ultimi giorni ha messo a segno numerosi colpi ai danni di centri commerciali del capoluogo ciociaro.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



