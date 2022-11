Scritte contro identità digitale e vaccini all'agenzia entrate di Sora, indaga la polizia

Simboli e scritte con lo spray rosso contro l’identità digitale ed i vaccini. Sono comparse lungo la facciata del palazzo dell’Agenzia delle entrate, in Viale San Domenico a Sora. “Digitale identità morte della libertà” ed ancora “Buffoni i vaccinati contagiano voi lo sapete e mentite”. Sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di polizia che hanno avviato tutti gli accertamenti per risalire all’autore del gesto compiuto da ignoti nella notte. Sono stati prelevati i video delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona. C’è da dire che non molto tempo fa un simbolo identico a quello che ieri ha imbrattato la parete del palazzo compariva su un volantino affisso a Castelliri davanti ad alcuni negozi.

«Alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Agenzia delle Entrate esprimiamo tutta la nostra solidarietà. - commentano Giancarlo Cenciarelli e Giovanni Salzano, rispettivamente segretario generale della Fp Cgil di Roma e Lazio e segretario generale della Fp Cgil Frosinone Latina - Siamo davanti all’ennesimo atto di vigliaccheria contro un luogo che non è solo di lavoro ma è anche presidio di legalità sul territorio e contro donne e uomini che lavorano al servizio della cittadinanza e del Paese»