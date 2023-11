Questura, al lavoro da oggi il nuovo vicario: è Raffaele Attanasi

Ha preso servizio oggi, lunedì 13 novembre, il nuovo vicario della Questura di Frosinone. Si tratta di Raffaele Attanasi, proveniente da Teramo dove ha ricoperto lo stesso ruolo nell'ultimo anno.

In polizia dall'89, Attanasi ha prestato servizio come funzionario nell'istituenda questura di Crotone dove successivamente ha diretto la Digos ed è stato capo di gabinetto. Dal 2004 è stato per un decennio a Lecce al servizio scorte, quindi portavoce e alla Digos. Nominato primo dirigente nel 2017 è stato a Cagliari dove si è occupato sempre della Digos con operazioni contro il terrorismo internazionale, quindi a Bari e infine a Teramo.

«Non conosco questa provincia - ha detto durante un incontro con la stampa, presente il questore Domenico Condello - ma sono soddisfatto della scelta fatta dal dipartimento e felice di conoscere questa terra che per me è nuova»