Giovedì 3 Marzo 2022, 06:15

Furti nei parcheggi dei centri commerciali con la tecnica della ruota bucata: banda nella rete della polizia. L’attività è stata portata a termine a Cassino, dove sono stati denunciate quattro persone che dovranno rispondere di tentato furto, danneggiamento in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il tentativo di furto c’è stato nella giornata di lunedì nei pressi di un centro commerciale che si trova alla periferia della Città Martire. Qui un uomo dopo aver fatto spesa è ritornato al parcheggio, ma ha trovato uno pneumatico forato. Di conseguenza ha depositato nell’abitacolo del mezzo gli oggetti personali ed ha iniziato a cambiare la ruota.

Ma proprio in quel momento si è concretizzato il piano della banda. Un uomo, infatti, è sceso da un’auto sopraggiunta a tutta velocità e si è avvicinato nel tentativo di rubare gli oggetti nell’auto del malcapitato. La scena, però, è stata notata da un agente di polizia, libero dal servizio, il quale si è qualificato ed ha ordinato all’uomo di fermarsi, c’è stata una breve colluttazione tra i due poi, però, è riuscito a scappare, ma durante la fuga ha perso il telefonino.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Cassino. Le immediate indagini sugli ultimi contatti presenti nella lista chiamate del telefonino e le immagini del circuito di sicurezza del centro commerciale hanno permesso di identificare e denunciare l’autore del tentato furto e i suoi complici. Sono tutti residenti a Napoli e di età compresa tra i 31 ed i 48 anni, arrivati in trasferta dalla confinante regione Campania a bordo di due auto.

Per tutti e quattro è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Cassino.

CONTROLLI ANTIDROGA

Due giovani sono stati trovati in auto con un carico di hashish e sono stati arrestati. L’attività antidroga è stata portata a termine sempre a Cassino dalla polizia che ha fermato i due giovani con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I controlli sono scattati nei pressi del casello autostradale di Cassino, dove i due sono stati intercettati dagli agenti diretti dal vice questore aggiunto, Giovanna Salerno. All’atto del controllo il conducente dell’auto, un 29enne del posto, è apparso particolarmente nervoso, di conseguenza, anche sulla scorta dei precedenti a suo carico, è stato deciso di approfondire l’accertamento. Nel corso della perquisizione, nel giubbino che indossava, è stato trovato e sequestrato un panetto di un etto di hashish. Nell’auto, assieme a lui, c’era un giovanissimo per cui i controlli sono stati estesi anche a lui, il quale è stato trovato in possesso di altri 225 grammi di hashish. Per entrambi il pubblico ministero di turno alla Procura di Cassino, ha disposto gli arresti domiciliari.

La squadra mobile di Frosinone, invece, in collaborazione dei colleghi della Stradale, ha arrestato un 53enne che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione, ed ha denunciato altre tre persone per ricettazione.

Controllati sulle corsie dell’A1 sono stati trovati con 150 grammi di cocaina, una pistola calibro 735 (risultata rubata) e una somma di denaro in contanti di 68 mila euro.