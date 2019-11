Possibile rischio batterico, richiamato un lotto di Acqua Nestlé Vera

Un lotto dell'Acqua Nestlé Vera Naturae (confezionata in bottiglie da 50 cl), imbottigliato da Sanpellegrino Spa nello stabilimento di Castrocielo, in provincia di Frosinone, è stato ritirato dal mercato per rischio microbiologico. Il ministero della Salute ha pubblicato l'avviso del richiamo sul portale specificando che «la Asl di Frosinone ha segnalato una presunta non conformità microbiologica».



Il lotto ritirato è il numero 9303842201, con scadenza 10/2020. Le analisi effettuate avrebbero rilevato una «sospetta presenza di batteri anaerobi sporigeni solfito-riduttori». © RIPRODUZIONE RISERVATA