Pompeo bis ore cruciali per la nuova giunta. Si al Pd, Partecipare indica Massimo Gargani

di Emiliano Papillo

Ore cruciali a Ferentino per la definizione della giunta comunale del Pompeo bis che governerà la città per i prossimi cinque anni. In queste ore si susseguono i contatti tra il rieletto sindaco del Pd, Antonio Pompeo e le sette liste di centrosinistra che hanno contributo alla sua netta affermazione alle elezioni del 10 giugno ovvero lo stesso Pd, partito del primo cittadino, Ferentino nel Cuore, Partecipare,, Patto Civico, Centro Solidale per Ferentino, Pompeo Sindaco, Ferentino Libera. Sette gruppi per sei posti in quanto ci sono le nomine di cinque assessori, due dei quali donne e la figura del presidente del consiglio. Nodo da sciogliere chi tra i sette gruppi lasciare fuori.



In un primo momento si era pensato ad un sacrificio del Pd che esprimendo già il sindaco poteva rinunciare alla nomina di un assessore. Ma con tre consiglieri eletti (Luigi Ceccarelli, Franco Martini ed Angelo Picchi) e maggior numero di voti, è impensabile che il Partito Democratico si accontenti solo del sindaco. Avrà l'assessore. Da decidere se donna, in questo caso grande favorita Francesca Collalti che avrebbe le deleghe a Pubblica Istruzione, pari opportunità o uomo con Franco Martini favorito. Gli verrebbero confermate le deleghe della legislatura appena trascorsa a ambiente e bilancio. Resterebbe così fuori dai sei posti disponibili il gruppo della lista Ferentino Libera vicina all'ex assessore Amedeo Mariani, ultima per numero di voti nella coalizione di centrosinistra. Certa la nomina a vicesindaco di Luigi Vittori di Ferentino nel Cuore con la delega ai Servizi Sociali. Vittori ricopre ininterrottamente il ruolo di vicesindaco da 15 anni. L'altra certezza riguarda la lista Partecipare. L'assessore sarà Massimo Gargani come lo stesso dipendente Asi ha spiegato al Messaggero. "Io sarò l'assessore di Partecipare e non ci sarà nessun ricorso al Tar". Nelle ultime ore era circolata la voce di un possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Giancarlo Lanzi primo degli esclusi per un voto. E' stato superato sul filo di lana da Lucia Di Torrice. L'altro eletto in Partecipare è Stefano Zaccari. Gargani avrà la delega ad Urbanistica e Commercio.



L'altro assessore, una donna andrà alla lista Centro Solidale per Ferenti no che ha eletto il giovane consigliere Alessandro Rea. Tra le papabili Floriana Celardi e Pierina DOminici. Da verificare quali deleghe assegnargli. Potrebbe avere turismo e tempo libero.

L'ultimo assessorato andrà a Patto Civico che nominerà una persona vicina al consigliere Pio Riggi, re delle preferenze. Avrà le deleghe alla manutenzione, personale e sport.

Presidente del consiglio comunale sarà Claudio Pizzotti della lista Pompeo sindaco che ha eletto anche il consigliere Giuseppe Iorio. Il sindaco Antonio Pompeo ha fatto sapere che in settimana comunicherà la nuova giunta.



Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:03



