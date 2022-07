Coppia di insospettabili arrestata con 11 chilogrammi di cocaina

Due insospettabili arrestati da personale della Polizia di Stato di Frosinone con 11,2 chilogrammi di cocaina. I poliziotti della squadra mobile hanno tratto in arresto un uomo ed una donna, rispettivamente di 38 e 40 anni, che dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



«Gli investigatori - si legge in una nota della Questura - avevano appreso dell’arrivo di un carico di stupefacenti dal nord Italia diretto alle piazze di spaccio del basso Lazio, riuscendo a ricostruire la targa parziale del veicolo utilizzato per il trasporto, ed hanno iniziato una serie di servizi mirati lungo la rete autostradale».



Individuata e fermata l'auto sospetta nei pressi di Arezzo, è stato chiesto l'ausilio di unità cinofile. Tuttavia i cani non riuscivano a fiutare lo stupefacente in quanto la stessa sostanza era stata coperta da uno strato di silicone e di detersivo al fine di coprirne l’odore e rendere così difficile l’individuazione ai cani antidroga.

A insospettire gli investigatori, però, delle difformità nella carrozzeria interna. Da lì il trasferimento dell'auto a Civitavecchia, dove grazie all’ausilio di uno scanner si notava la presenza di materiale in una intercapedine dell’autovettura. Si trattava di 10 involucri contenenti cocaina.



La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e dalle prime analisi è risultata essere purissima, marchiata con la sigla impressa ”T55”, tanto che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato una somma intorno ai due milioni di euro.