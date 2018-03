Trovato il corpo di Armando Capirchio, il pastore di Vallecorsa scomparso il 23 ottobre 2017 e per il quale è stato arrestato Michele Cialei Michele. Il ritrovamento è avvenuto in località Ambrifi, nel territorio di Lenola, comune pontino confinante con Vallecorsa. Il corpo dell'uomo è stato trovato a pezzi in due buste dai carabinieri del Comando provinciale di Frosinone con l’ausilio degli speologi del soccorso alpino.