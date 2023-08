Mercoledì 2 Agosto 2023, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 08:00

È arrivato questa mattina alle 5 a Ciampino l'aereo militare messo a disposizione dal governo italiano che trasportava i civili tornati dalla Niger dopo il colpo di stato che ha colpito la nazione africana.

Tra loro, i 2 tecnici della Heli World, la società di Anagni che si occupa di manutenzione di velivoli e elicotteri di proprietà dell'imprenditore anagnino Domenico Beccidelli. Che era presente questa mattina all'aeroporto, in attesa dei propri tecnici. "Sono molto soddisfatto, contento ed emozionato che siano tornati - ha detto Beccidelli -; c'era anche il ministro Tajani, che ha voluto personalmente salutare tutti i civili che sono tornati con l'aereo messo a disposizione dal governo". I due tecnici anagnini, almeno per il momento non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. "Sono ancora comprensibilmente scossi per quello che è accaduto- ha spiegato Beccidelli- ed hanno voluto tornare subito a casa per abbracciare i propri cari. Adesso rimarranno qualche giorno a riposarsi dopo quello che è accaduto". Beccidelli ha voluto infine ringraziare "il governo italiano e soprattutto il ministro Tajani per tutti gli sforzi fatti per riportare a casa i nostri ragazzi".