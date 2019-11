Ultimo aggiornamento: 19:33

È stato firmato questa mattina, alla presenza delGarante regionale del servizio idrico integrato Paola Perisi, un importante accordotra Acea Ato 5, Segreteria tecnico-operativa dell’Ambito e l’Organismo di tutela degliutenti e consumatori (Otuc) che prevede una moratoria per tutti gli abusivi che simetteranno in regola entro i prossimi mesi.Gli studi commissionati da Acea Ato 5 hanno stimato in 15 milioni di metri cubiall’anno il quantitativo d’acqua sottratto alla rete idrica da soggetti che usufruisconodel servizio senza pagare il dovuto e hanno calcolato che, se tutti gli utenti pagasserole bollette, il costo medio sarebbe più basso del 35%.Il protocollo siglato oggi nasce proprio per far fronte a tale fenomeno, che incide inmaniera significativa sul costo dei servizi. Infatti, l’emersione di chi non è in regola, eil conseguente recupero dei metri cubi consumati, fa sì che si abbassino le tariffe equindi le bollette di tutti.In particolare, l’accordo prevede che chi si regolarizzerà entro il 31 marzo 2020 nonpagherà nulla di più rispetto ai costi previsti per l’attivazione di una nuova fornitura(circa 100 euro per un’utenza domestica residenziale); chi si regolarizzerà entro il 30giugno 2020 dovrà invece corrispondere, in più, anche un terzo del consumo medioannuo stimato per la propria tipologia di utenza; chi, infine, si regolarizzerà entro il 31dicembre 2020, dovrà corrispondere, in aggiunta ai costi di una nuova fornitura,anche un terzo del consumo medio annuo stimato per la tipologia di utenza per ogniannualità d’abuso, fino a massimo 5 anni.Il Garante regionale, Paola Perisi, ha dichiarato: “Un importante traguardoraggiunto, che porterà senza dubbio grandi vantaggi per tutti gli utenti. Rappresentaaltresì una conferma della efficacia dell’azione dell’organo che rappresento, in terminidi assistenza e supporto nella composizione di interessi, spesso in conflitto, come nelcaso delle utenze abusive. E questo grazie all’azione coordinata del Gestore, dell’Otuce della Sto, a cui ho sempre dato un contributo fattivo e continuerò a dare”.Il presidente dell’A.Ato5, Antonio Pompeo, ha dichiarato: “Si tratta di unprovvedimento che si inserisce in un perimetro di legalità, rispetto delle regole e tuteladegli utenti che questo governo d'ambito ha sempre perseguito. Un’azione di equità:se tutti pagano quanto consumano, tutti pagano di meno e il servizio migliora anchenella qualità. Sottolineo infine l'efficace collaborazione con l'Otuc”.Il presidente dell’Otuc, Angelo Terrinoni, ha dichiarato: “Garantire che tutti coloro iquali usufruiscono del servizio idrico contribuiscono a sostenerne i costi rappresenta lavia maestra per poter recuperare risorse per potenziare il bonus sociale idrico. Lostrumento, inoltre, è importante dal punto di vista della tutela ambientale, manessuna seria programmazione di interventi per affrontare il tema delle perdite puòessere fatta fino a quando non si avrà una fotografia del reale stato delle cose,epurando le statistiche, che vedono oggi il tasso di dispersione ad oltre il 70%, dallasensibile quota di acqua in realtà abusivamente utilizzata (e non dispersa)”.Il presidente di Acea Ato 5, Stefano Magini, ha dichiarato: “Quest’accordo, grazieanche al supporto del Garante idrico regionale, offre a tutti una grande opportunità:voltare pagina sull’abusivismo vuol dire avere tariffe più basse, perché chi, oggi,utilizza l’acqua ma non la paga, contribuisce solo ad aumentare la spesa per tutti glialtri utenti”.