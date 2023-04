Mercoledì 26 Aprile 2023, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Un vero e proprio mare di colori ha inondato anche quest'anno la Maratona di Primavera, che, proprio ieri ha spento la sua 33esima candelina. Bambini, ragazzi, adulti e tanti nonni non hanno voluto perdere l'appuntamento con l'evento che da, poco più di tre decenni, segna il 25 aprile nella Città Martire. Sport, spettacoli, arte, gastronomia da sempre caratterizzano la giornata ma quello che fa della Maratona di Primavera la più amata dai cassinati' sono i valori che la manifestazione trasmette: pace, amicizia e famiglia. Nata nel 1990 con lo slogan facciamo fiorire la pace in città e nel mondo', la Maratona di Primavera rappresenta il giorno di festa per antonomasia di tutta la città. Istituita dall'abate Bernardo D'Onorio e da suor Claudia Grenga, anche ieri, ha confermato il format del primo giorno, superando ogni pur rosea aspettativa. Migliaia di persone hanno affollato il percorso che si è snodato dalle strade del centro fino alla pista ciclabile di San Pasquale per ritornare di nuovo nel cuore della città, per complessivi 6 km. «A vincere, anche questa volta, - ha sottolineato il presidente del Cus Carmine Calce - è stata la squadra. Quella composta dall'Università, dall'Abbazia di Montecassino, dal Comune, dalle scuole, dalle associazioni, dalle società sportive, dai gruppi parrocchiali. Nessuno ha fatto mancare il proprio contributo».

Alla camminata non competitiva c'erano tutti: il rettore Marco Dell'Isola accompagnato da una schiera di docenti e dal gruppo Cudir con in testa la professoressa Alessandra Zanon; il sindaco Enzo Salera, insieme agli assessori allo Sport Maria Concetta Tamburrini e alla Cultura Danilo Grossi; il presidente della Fondazione San Benedetto Don Luigi Di Bussolo con una nutrita rappresentanza della scuola San Benedetto con in prima fila, come sempre, la mitica suor Giovanna e il presidente della Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano. Dopo la Maratona in tanti hanno scelto di prolungare la sosta all'interno della Villa Comunale. Per tutto il pomeriggio il Cus ha organizzato per i presenti una serie di attrazioni, tra le tante, il teatro dei burattini, il torneo minivolley, l'esibizione in canoa. Nel chiudere la giornata, presentata da Laura D'Onofrio, il sindaco Salera ha colto l'occasione per annunciare gli imminenti lavori di riqualificazione della Villa Comunale: "E' l'ultima volta che la vedete così ha riferito perché il prossimo anno sarà nettamente migliorata".