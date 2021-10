Paliano, vince 125mila euro con una quaterna sulla ruota di Roma

Lunedì 18 Ottobre 2021, 12:45

Il Lotto fa sorridere il Lazio: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, due fortunati giocatori hanno centrato vincite per oltre 120mila euro. La prima è arrivata a Roma dove è stata centrata una vincita pari a 129.750 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Stessa combinazione anche per un'altra vincita, centrata a Paliano, in provincia di Frosinone, che ha permesso a un fortunato giocatore di assicurarsi una somma pari a 125.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 900 milioni dall'inizio dell'anno.