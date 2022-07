Frosinone, per l'Assitec Sant’Elia altri due rinforzi: arrivano Dzakovic e Spinello

Altri due colpi di mercato per l’ Assitec Volleyball Sant’Elia Fiumerapido. Al roster del team della presidente Silvia Parente si aggiungono due tasselli importanti, la schiacciatrice Danijela Dzakovic (nella foto), proveniente dal Seap Dalli Cardillo Aragona, e la palleggiatrice Natasha Spinello, ex Olimpia Teodora Ravenna. Ad annunciarlo è stato il club.

«La Dzakovic ha disputato in A2 un campionato strepitoso vestendo i colori della squadra siciliana. Con i suoi 509 punti ha portato a casa il titolo di miglior realizzatrice della stagione» spiega la società in una nota. La schiacciatrice, mancina, è alta 183 centimetri. «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione in Italia. Sono molto emozionata - ha detto Danijela Dzakovic - e fiera di far parte di questo team. Sono pronta a dare il massimo in campo e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali della Assitec. Ho scelto il team frusinate perché ha progetti molto ambiziosi e anche perché sta costruendo una squadra potenzialmente molto competitiva. C’è molta organizzazione e sono entrata subito in sintonia con la presidente ed i dirigenti che ringrazio per avermi inserito nei loro progetti. Mi aspetto un campionato duro e di livello superiore rispetto all’anno passato, vista la possibilità di schierare in campo due straniere. Mi aspetto, in sintesi, una buona pallavolo. Nella speranza di stare sempre tutti a posto fisicamente, sono convinta che i risultati non mancheranno».

Natasha Spinello, 174 cm di altezza, sarà la nuova palleggiatrice. Nel 2016 con Volleyrò ha raggiunto il traguardo della promozione in A2. Nella stagione 2016-17 ha vestito la maglia del Bolzano in A1, nel 2017-18 ha giocato in A2 con Olbia. L’anno scorso ha vestito i colori della Olimpia Teodora Ravenna. «Ho scelto Sant’Elia in primis perché mi sono sentita proprio parte integrante del progetto. Ho già colloquiato molto spesso con l’allenatore - ha detto Natasha Spinello - e credo che questo sia fondamentale per un giocatore e soprattutto per un palleggiatore. Inoltre diverse amiche del mondo della pallavolo mi hanno dato riscontri positivi sia in merito al lavoro del coach che alla serietà della società. Già dalle prime competizioni regionali a cui ho partecipato da bambina nel trofeo delle regioni o delle province, ho avuto modo di conoscere alcune figure che ritrovo adesso nella Assitec. Questo mi fa veramente piacere. Per non parlare del motivo più scontato: finalmente dopo tanti anni torno a giocare nel Lazio. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con lo staff e le compagne».