Giovedì 18 Novembre 2021, 09:05

Si spaccia per una dottoressa della Asl e riesce a raggirare un’anziana, portandole via quattrocento euro e una collana d’oro. Sulla truffa, che è stata messa a segno al Giglio Di Veroli, indagano i carabinieri.



Erano circa le nove di ieri mattina quando all’uscio di una signora di 86 anni, che vive sola in una zona un po’ isolata del Giglio, si è presentata una donna dall’età apparente di circa 50 anni. Dopo aver suonato al campanello ha detto di essere una dottoressa della Asl che era stata incaricata di effettuare un monitoraggio sulle persone anziane. La pensionata in buona fede e, tratta in inganno dai modi affabili della truffatrice, le ha aperto la porta e l’ha fatta entrare in casa. A questo punto per la cinquantenne è stato molto facile approfittare della situazione. Prima ha detto alla ottantaseienne che avrebbe dovuto visitarla e quindi rilasciarle un certificato del costo di 50 euro, costringendola di fatto ad andare a prendere il denaro così da vedere dove lo teneva custodito. Non contenta, adducendo un banale pretesto, l’ha convinta anche a farsi consegnare una collana d’oro.

La finta dottoressa ha anche chiesto all’anziana se per caso avesse in casa altre banconote in quanto aveva la necessità di verificare i numeri di serie, facendosi così consegnare tutti i suoi averi: quattrocento euro. Non appena è riuscita ad entrare in possesso di tutti gli averi della pensionata la malvivente ha trovato anche un motivo plausibile per darsi alla fuga indisturbata. Ha detto all’anziana di spogliarsi perché avrebbe dovuto sottoporla a una visita medica così da poter poi rilasciare il certificato richiesto. Aggiungendo che nel frattempo lei sarebbe uscita un attimo per recarsi presso la sua automobile perché aveva dimenticato la macchinetta per la misurazione della pressione arteriosa. L’anziana, che ancora non era riuscita a realizzare quanto le stava accadendo, ha cominciato a togliersi i vestiti. Nel frattempo, trascorrevano i minuti ma della dottoressa non c’era più traccia. Solo a questo punto la pensionata si è resa conto di essere stata truffata e si è precipitata ad allertare alcuni suoi famigliari che l’hanno raggiunta. Insieme hanno telefonato ai carabinieri per segnalare l’accaduto.

Presso l’abitazione della pensionata si è portata una pattuglia di militari dell’Arma. I carabinieri hanno eseguito i rilievi, raccogliendo la testimonianza dell’anziana vittima ed elementi che saranno utili a individuare la donna.

Ma. Pa.