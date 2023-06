Elezioni, Atina e Villa Latina: nominati assessori e vicesindaci

I neosindaci di Atina e Villa Latina hanno varato le rispettive squadre di governo. Ora per rendere pienamente operative le nuove amministrazioni manca l'ultimo passaggio, quello del conferimento delle deleghe. A quel punto si potrà partire con l'obiettivo di tradurre in realtà obiettivi e progetti contenuti nel programma elettorale, il tutto nel tentativo di intraprendere la via del rilancio. Il primo cittadino di Atina, Pietro Volante, con un passato decennale alla guida del confinante centro di Gallinaro, nell'ufficializzare la Giunta ha nominato assessore e vicesindaco Walter Fasoli. Sugli altri due scranni dell'Esecutivo, che dovrebbe restare in carica per i prossimi cinque anni, fino al 2028, siederanno Simone Nardone e Immacolata Fortucci Crolla.

Per Volante, veterinario, è un'altra sfida, questa volta al timone della cittadina più popolosa della Val di Comino e che, in passato, per anni ha rivestito un ruolo centrale nelle dinamiche politiche e dello sviluppo del comprensorio.

Ma era un'altra Atina, con maggiori servizi e strutture strategiche, una su tutte l'ospedale. «Siamo animati da un unico obiettivo: restituire ad Atina il ruolo che merita - ha spiegato il sindaco -. Siamo pronti a iniziare questa legislatura per portare a termine quanto illustrato ai cittadini durante i nostri comizi. Abbiamo tante cose in cantiere e interventi che intendiamo realizzare. La priorità numero uno è quella di giungere in tempi ragionevoli all'adozione, in Consiglio comunale, del piano regolatore generale, strumento fondamentale per pianificare lo sviluppo».

VILLA LATINA

Si è messo subito al lavoro anche il nuovo sindaco di Villa Latina, Luciano Persichni. Nella vita geometra, ha conquistato la fascia al secondo tentativo dopo quello non riuscito nel 2018. Il paese, a differenza di Atina, ha meno di tremila residenti e per questo, sulla scorta della riforma di alcuni anni fa, gli assessori non possono essere più di due. Persichini ha annunciato l'assetto della giunta nel corso della prima assise civica: ad affiancarlo per la durata della legislatura saranno Davide D'Agostino (gli è stata affidata anche la carica di vicesindaco) e Andrea Persichini. Sia ad Atina sia a Villa Latina deleghe saranno assegnate anche ai consiglieri comunali.