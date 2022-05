Candidati, nella "Piattaforma" per Marzi anche Patrizi e artisti. Iacovissi apre con Maraio

Mancano dieci giorni al gong per la presentazione delle liste e diverse forze in campo sono alle prese con le ultime caselle da riempire. Alcune hanno già completato gli elenchi, altre stanno concludendo le trattative per arrivare a schierare 32 aspiranti consiglieri, il numero massimo previsto per il capoluogo. E dal 14 maggio la campagna elettorale entrerà nel vivo, tenendo banco almeno fino al 12 giugno, quando i cittadini andranno alle urne per eleggere il sindaco di Frosinone.

Il candidato del Pd, Domenico Marzi, ha aperto ieri il suo comitato in via Calvosa. È in lizza con la coalizione del campo largo del centrosinistra, voluto da Zingaretti e De Angelis, che ingloba Demos, Articolo Uno, Sinistra italiana, Frosinone in Comune, la “Piattaforma civica ecologista” (allargata a Europa Verde e Italia Viva), il Polo civico, il Movimento 5Stelle (starebbe lavorando a una formazione pentastellata), la lista dell’altro ex primo cittadino, Marini, e qualche altro gruppo indipendente.

LA “PIATTAFORMA”

Nelle file della “Piattaforma”, messa in piedi dal consigliere provinciale Luigi Vacana e dall’ex assessore alla Cultura del capoluogo Biagio Cacciola, ci sarà anche Giuseppe Patrizi, ex commissario della Provincia. Della stessa civica, in corsa per uno scranno nell’aula di palazzo Munari, nuova sede del Comune, dovrebbero far parte anche gli artisti Rocco Lancia e Annalisa Copiz, l’avvocato Maria Teresa Papa, l’orafo Salvatore Aureli, Francesca Paris, figlia del famoso musicista Daniele scomparso nel 1989, Erika Panetta, Elisabetta Fratangeli, Massimiliano Tata, Alessandra Sbardella, Cristina Renella, Antonio Setale, Alessandra Chiappini e Pierpaolo Iafrate.

NUOVO CENTROSINISTRA

È pronto a iniziare l’avventura da candidato a sindaco anche il socialista Vincenzo Iacovissi. È al timone del “Nuovo centrosinistra” che vede alleati Psi, Più Europa, lista “Il cambiamento” e la civica di Pier Paolo Segneri. «Abbiamo allestito una bella squadra di candidati al Consiglio comunale. Una squadra fresca, dinamica, fatta di coesione e passione, libera, plurale e con lo sguardo rivolto al futuro per cambiare davvero Frosinone». Così Iacovissi ha annunciato la definizione della compagine del Psi, in cui figureranno anche Massimo Calicchia e Gerardina Morelli, componenti del gruppo consiliare del partito, il segretario dei giovani socialisti, Jacopo Nannini, e il vicesegretario della sezione del capoluogo Mateo Zemblaku.

L’inaugurazione del comitato elettorale del raggruppamento, che gode anche del supporto dell’ex deputato Gian Franco Schietroma, è fissata per metà maggio nella sede di via Terranova: ci sarà lunedì 16, anche alla presenza del segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio.

IL POLO DI CENTRO

Per l’area progressista, inoltre, che si presenta divisa, concorrerà per la fascia di sindaco anche un altro uomo di centrosinistra, Mauro Vicano. Al suo fianco tre liste, due civiche e una di partito: una porta il suo nome, capeggiata dall’ex consigliere Enzo Gentile, poi c’è quella “Autonomi e partite Iva”, guidata da Leopoldo Papetti e in cui converge anche l’Udc, e l’altra di Azione con a capo Alessandra Sardellitti. Vicano, che ha definito la sua coalizione un “polo di centro”, sarà appoggiato anche da “Progetto Lazio”.