Frosinone, futuro del territorio tra sinergie e proposte: incontro a Bruxelles

Incontro a Bruxelles tra il presidente del Consiglio regionale del Lazio e alcuni rappresentanti di Anci Lazio e Ance Frosinone: sul tavolo il futuro del territorio tra sinergie e proposte. E' quello che si è svolto ieri nella sede della Regione nella capitale belga e a cui hanno preso parte il presidente dell'assise della Pisana, Aurigemma, il direttore Giuntarelli, il vicepresidente di Anci Lazio e presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, e giovani imprenditori di Frosinone accolti insieme al presidente di Ance Frosinone, Stefano Stellino, al vicepresidente Alessio Buccitti, al direttore Achille Fiorini e al direttore della Cassa edile di Frosinone, Bruno Caldaroni.

“L'obiettivo principale di questa riunione - si legge in una nota - è stato quello di discutere delle sfide attuali e delle proposte per il futuro del territorio, mettendo in luce l'importanza della sinergia tra istituzioni, giovani imprenditori e Unione europea”.

“È stato un incontro proficuo e significativo durante il quale l’importanza della sinergia è stata al centro dei nostri dibattiti, poiché crediamo fermamente che solo collaborando attivamente possiamo promuovere lo sviluppo del territorio e la crescita dei giovani” ha sottolineato Quadrini.

Il capogruppo di FI in Provincia ha anche evidenziato che “la formazione professionale può fornire ai giovani le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio”. “Investire nella formazione, soprattutto nel campo edile, significa preparare adeguatamente i giovani” anche “alle opportunità offerte dall'Unione europea. Insieme al presidente Aurigemma abbiamo discusso dell’opportunità di creare nuovi Istituti tecnici superiori (Its) come passo fondamentale che permetterà di acquisire competenze specializzate e di alta qualità” ha concluso Quadrini.