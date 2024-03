Martedì 19 Marzo 2024, 09:10

L'INTERVENTO

I vandali li hanno distrutti, forse a calci, ed oggi rivestono un serio pericolo per i bambini. Si tratta di alcuni contenitori metallici per i rifiuti, o meglio quello che resta di essi. In particolare uno è posizionato all'ingresso del parco pubblico Santa Chiara, sul marciapiedi. Un gruppetto di bambini che correva per poco non vi finiva contro con il rischio di ferirsi seriamente. Anche all'interno dell'area verde ve ne sono alcuni in condizioni precarie. Nella giornata di domenica tutta l'area è stata affollata da tantissime famiglie ed in particolar modo dai più piccoli, complice la fiera degli ambulanti che si è svolta nel centro a partire dalle prime ore del mattino e che ha richiamato in città tantissima gente. Sotto gli occhi di tutti le condizioni indecorose della villa con l'erba alta diversi centimetri in mezzo alla quale vi erano insetti ma purtroppo anche i rifiuti gettati dai soliti incivili. «Mio figlio è uscito da casa che aveva le scarpe bianche ed è tornato che erano diventate di colore verde smeraldo». Sono tante le persone che non hanno potuto fare a meno di notare la villa in stato di degrado, per la mancata manutenzione ordinaria che forse prenderà il via nei prossimi giorni, con la primavera che è alle porte. Ma i problemi non sono solamente all'interno dove, peraltro, il Comune ha programmato un importante intervento di totale risistemazione, ma anche all'esterno, in particolare proprio nella storica piazza Indipendenza utilizzata il giovedì mattina per il mercato della frutta, della verdura, del pesce e delle piante. La pavimentazione è ridotta ad un colabrodo, con voragini larghe anche un metro. Più di qualcuno vi è caduto o inciampato senza contare il disagio per le mamme con carrozzina o per i diversamente abili. Si auspica quindi che anche la storica piazza che sorge dinanzi la cattedrale di Santa Maria Assunta possa essere al più presto oggetto di un intervento di sistemazione. Non dovrebbe tardare quella del parco Santa Chiara, come accennato.Nei giorni scorsi, infatti, il dirigente del settore Lavori pubblici ha affidato l'intervento da attuare nella storica villa comunale ad una ditta sorana che lo eseguirà sulla scorta del progetto inquadrato nel Pnrr con risorse complessive pari a 199mila euro. La villa comunale sarà oggetto quindi di manutenzione generale con l'installazione di nuovi giochi per i bambini. Giusto la firma del contratto e poi i lavori dovrebbero partire. Molto presto, quindi, grazie ai fondi del Pnrr, Sora potrà avere il primo parco inclusivo della città. Sarà il primo sostanziale intervento nell'ambito di riqualificazione del centro storico per favorire l'inclusione sociale attraverso la creazione di infrastrutture di comunità e giochi. Il parco graviterà intorno ad una scenografica fontana illuminata nelle ore serali con i colori della città. O almeno questo prevedeva il progetto elaborato dai professionisti Stefano Cioni, Stefano Perruzza e Francesco Michele e presentato nei mesi scorsi dal sindaco Luca Di Stefano.All'interno verranno sistemati i camminamenti e le aiuole ma soprattutto verranno posizionate giostre per i bambini normodotati e diversamente abili proprio allo scopo di includere e di dare la possibilità a tutti di usufruire di un'area verde nel cuore della città.