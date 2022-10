Locazioni, a Frosinone si spendono 8.580 euro l’anno. La Uil: «Seconda città del Lazio»

«Non ci sono soltanto i rincari dei generi alimentari e delle utenze di elettricità e gas. Molte famiglie della nostra città a fine mese fanno i conti anche con la voce di spesa legata all’affitto di una casa o di un appartamento. E sotto questo aspetto, Frosinone è il secondo capoluogo del Lazio con il canone di locazione più alto», ad affermarlo Anita Tarquini, Segretaria generale della Uil di Frosinone, dopo aver visionato lo studio realizzato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil. Un approfondimento che ha calcolato i costi medi per un appartamento di cento metri quadrati, accatastato come abitazione civile (A/2), ed economica (A/3), situato in zona semi centrale delle città capoluogo di provincia, quantificando quanto esso pesi sul budget familiare. «A conti fatti – spiega Tarquini – a Frosinone il canone mensile medio è di 715 euro, praticamente 8580 euro l’anno, cifra che incide per il 26,5 per cento sul bilancio di tante famiglie di lavoratori o di pensionati».

Soltanto a Roma si spende di più: 1415 al mese, che corrisponde a un canone medio annuo di quasi 17mila euro. Più bassi gli affitti a Latina: 625 pari a un canone annuo di 7500 euro. E ancora di più lo sono a Viterbo e Rieti, i cui costi su dodici mesi sono rispettivamente 6300 e 5550 euro.

Cifre che a livello nazionale stabilizzano il costo medio di una locazione in 538 euro mensili (6.450 euro l’anno) e che incidono per il 19,9 per cento sul budget di oltre cinque milioni di famiglie che vivono in affitto. Lo studio ricostruisce anche il profilo degli inquilini: il 47,8 per cento è composto da famiglie di recente costituzione. E’ per questo che la Uil, tramite la segretaria confederale Ivana Veronese torna a chiedere «con forza» di adeguare i salari e le pensioni al costo reale della vita. E in più chiede al nuovo governo «di introdurre nei bilanci le risorse necessarie per sviluppare un piano che incrementi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di aumentare anche le risorse del fondo per il sostegno agli affitti e per la morosità incolpevole».