Giovedì 6 Ottobre 2022, 08:57

Caro bollette, nuovo bando del Comune di Isola del Liri per aiutare le famiglie che versano in situazioni di disagio economico. Il sostegno riguarda le bollette di luce e gas relative al 2022, nonché un intervento economico per l'agevolazione sulla Tari dell'anno in corso. In base al bando, i nuclei con Isee fino a 4mila euro potranno ricevere una tantum di 200 euro. A quelli con reddito fino a 6mila euro spetta un contributo di 150 euro e i nuclei familiari con Isee fino a 9500 euro posso chiedere un contributo di 100 euro.

I fondi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili che l'ente di via San Giuseppe ha ottenuto grazie al Decreto sostegni bis. Il prossimo 31 ottobre, entro le ore 12, scadranno entrambe le domande che devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito istituzionale www.comune.isoladelliri.fr.it, nella sezione DomandeOnline.

Per il contributo una tantum relativa alle utenze domestiche occorre essere regolarmente residenti da almeno due anni nel Comune di Isola del Liri, età non inferiore ad anni 18, essere in possesso di un indicatore Isee non superiore ad 9.500 euro ed essere appartenenti a nuclei familiari che possano dimostrare di essere intestatari di contratti di forniture di utenze domestiche. Per il contributo per agevolazioni Tari 2022, occorre avere un Isee non superiore a 1.500 euro.

«Si tratta di un altro importante intervento per chi vive in situazione di disagio spiegano il sindaco Massimiliano Quadrini ed il consigliere comunale alle politiche sociali Stefano D'Amore - che nasce anche dalle difficoltà che sempre più famiglie incontrano nel loro vivere quotidiano. In questo particolare momento, legato anche alle conseguenze della pandemia ed ai rincari sulle utenze, ci è sembrato doveroso che l'amministrazione comunale impiegasse le risorse a disposizione per sostenere i cittadini in difficoltà».

POLEMICA SULLE MULTE

Se da un lato l'amministrazione tende la mano a chi ha più bisogno e il provvedimento trova tutti d'accordo, di recente sono state espresse perplessità su alcune scelte della maggioranza Quadrini, in particolare rappresentate durante l'ultima seduta di Consiglio comunale. È stata l'opposizione a notare e chiedere lumi sull'aumento di 50mila euro tra le previsioni d'entrata messe in bilancio e relative alle infrazioni al codice della strada. Un incremento che in periodo di crisi doveva essere evitato, ha commentato la consigliera Antonella Di Pucchio che non è stata morbida. «Per amministratori che ci tengono alla qualità della vita dei cittadini ha aggiunto - prevedere ancora obiettivi di cassa è a dir poco censurabile, almeno nella scelta politica. Le economie si potevano trovare altrove. Farlo in questo momento vuol dire ascrivere in bilancio altre entrate che difficilmente si realizzeranno». A replicare però è stato l'assessore al bilancio Lucio Marziale che ha spiegato come il calcolo sia stato soltanto adeguato in base all'andamento registrato di recente. In totale si passa da una previsione d'entrata di 250mila euro a 300mila.