Il Frosinone si rialza, colpo a Ferrara: 0-2. La magia del calcio bacia capitan Lucioni

Missione compiuta. Il Frosinone capolista sbanca Ferrara e rialza la testa dopo l'amaro ko interno contro il Parma (2-1) di venerdì scorso. Il calcio, nella sua giostra vorticosa di emozioni, gioie e delusioni, non sa essere solo spietato. A volte, per una magica combinazione, è anche riconoscente con chi merita la sua stima dando l'anima in campo, anche negli allenamenti. Con chi non si tira mai indietro e lotta sempre su ogni pallone, anche se incappa in qualche giornata storta. E così, il calcio, ha deciso che soltanto un giocatore poteva alzare per primo il pugno al cielo nella notte del “Mazza”. Ha scritto il copione del match pensando a lui, a capitan Lucioni, per cancellare le critiche, anche ingenerose, che gli sono piovute addosso dopo la prestazione opaca fornita contro i ducali solo pochi giorni fa.

E la trama è stata rispettata, tanto che a Ferrara è andato in scena il doppio riscatto: quello del Frosinone e quello del difensore centrale che, vestendo i panni del protagonista, è salito nuovamente in cattedra, confermando di essere uno dei perni di questo Frosinone delle meraviglie. E' toccato a lui, infatti, sbloccare il match contro la Spal al 24'. Una rete che ha spianato la strada ai giallazzurri, che hanno poi ipotecato il successo con l'attaccante Caso nella ripresa, al 61.

Spal battuta 2-0 sfoderando un'altra prova di concentrazione e determinazione, passo falso casalingo archiviato e primato solitario consolidato con 11 punti di vantaggio sulla seconda e 12 sulla terza. Il sogno continua.